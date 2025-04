США и Иран обсудят ядерное соглашение в Омане. Тегеран настаивает на непрямых переговорах

Аббас Арагчи (Фото: ЕРА/JOSE SENA GOULAO)

Иран и США договорились о непрямых переговорах по ядерному соглашению, встреча состоится в юго-восточной стране Оман 12 апреля. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, а также ряд международных медиа, в том числе Reuters, Times of Israel и The New York Times.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Иран и США встретятся в субботу в Омане для косвенных переговоров на высоком уровне. Это одновременно и возможность, и испытания. Мяч на поле Америки", – говорится в сообщении Арагчи.

Как сообщают неназванные собеседники, на которых ссылается NYT, если непрямые переговоры между США и Ираном будут "дружественными и эффективными", то страны смогут договориться о прямой встрече.

Журналисты Times of Israel выяснили, что американскую делегацию возглавит спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, иранскую – Арагачи. Посредником выступит министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.