США и Иран обсудят ядерное соглашение в Омане. Тегеран настаивает на непрямых переговорах
Иран и США договорились о непрямых переговорах по ядерному соглашению, встреча состоится в юго-восточной стране Оман 12 апреля. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, а также ряд международных медиа, в том числе Reuters, Times of Israel и The New York Times.
"Иран и США встретятся в субботу в Омане для косвенных переговоров на высоком уровне. Это одновременно и возможность, и испытания. Мяч на поле Америки", – говорится в сообщении Арагчи.
Как сообщают неназванные собеседники, на которых ссылается NYT, если непрямые переговоры между США и Ираном будут "дружественными и эффективными", то страны смогут договориться о прямой встрече.
Журналисты Times of Israel выяснили, что американскую делегацию возглавит спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, иранскую – Арагачи. Посредником выступит министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.
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