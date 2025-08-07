Цифровий ТЦК: Шмигаль озвучив плани Міноборони на наступні пів року

Ілюстративне фото: Depositphotos

З-поміж головних завдань Міністерства оборони на найближчі шість місяців є цифровізація діяльності територіальних центрів комплектування. Про це повідомив керівник відомства Денис Шмигаль після представлення президенту Володимиру Зеленському основних завдань МО до кінця 2025 року, на 2026 рік і середньострокову стратегію.

"[Серед ключових завдань на найближчі пів року є] продовження цифровізації та розвитку електронних продуктів (Армія+, Резерв+), цифровий ТЦК", – розповів міністр, не надавши інших деталей.

Інші плани Міноборони на шість місяців:

→ збільшення закупівель української зброї до 50% (у липні Зеленський повідомляв, що зараз це число становить близько 40%. – Ред.);

→ аудит домовленостей з партнерами, "ритмічність фінансування", своєчасне надходження військової підтримки, а також формування оновлених планів такої допомоги на наступний рік;

→ запровадження нових підходів до планування оборони держави й трансформація Сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему;

→ розробка нового контракту для військовослужбовців з покращеними умовами служби;

→ покращення управління оборонними ресурсами;

→ забезпечення інтеграції України в безпекові механізми ЄС та реалізація з партнерами спільних проєктів в оборонно-промисловому комплексі через ініціативу Build with Ukraine;

→ запуск Defense City (екосистеми для підтримки критично важливих виробників оборонки) та масштабної грантової програми підтримки стартапів у сфері військових технологій.