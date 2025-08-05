У Резерв+ з'явилась нова відстрочка для сімей, де один з подружжя має інвалідність

Для оформлення нової відстрочки треба, аби запис про шлюб був у Держреєстрі актів цивільного стану

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У державному застосунку "Резерв+" з'явилась нова відстрочка від мобілізації – для подружжя, в якому чоловік чи дружина мають інвалідність І або II групи. Про це повідомило Міністерство оборони.

За його словами, для отримання цієї відстрочки інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду, й окрім цього треба мати запис про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану.

Для оформлення відстрочки потрібно натиснути на три крапки на головному екрані Резерв+ → обрати пункт "Подати запит на відстрочку" та на відповідну категорію → згодом надійде сповіщення з результатом.

У МО зазначили, що наразі 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку. Можливість оформити відстрочку онлайн з'явилась у листопаді 2024-го.