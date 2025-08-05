В Резерв+ появилась новая отсрочка для семей, где один из супругов имеет инвалидность

Для оформления новой отсрочки надо, чтобы запись о браке была в Госреестре актов гражданского состояния

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В государственном приложении "Резерв+" появилась новая отсрочка от мобилизации – для супружеских пар, в которых муж или жена имеют инвалидность I или II группы. Об этом сообщило Министерство обороны.

По его словам, для получения этой отсрочки информация об инвалидности должна быть в Единой информационной системе социальной сферы или в соответствующей информационной системе Пенсионного фонда, и кроме этого надо показать запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.

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Для оформления отсрочки нужно нажать на три точки на главном экране Резерв+ → выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку" и соответствующую категорию → впоследствии придет уведомление с результатом.

В МО отметили, что сейчас 40% от всех отсрочек оформляется именно в приложении. Возможность оформить отсрочку онлайн появилась в ноябре 2024-го.