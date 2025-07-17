В Резерв+ появятся отсрочки для новых категорий

Вскоре отсрочку онлайн смогут оформить ученые и лица, имеющие мужа или жену с I или II группами инвалидности

Екатерина Черногоренко (Фото: Министерство обороны)

В мобильном приложении для призывников, военнообязанных и резервистов Резерв+ запустят отсрочки для двух новых категорий. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

В конце июля – начале августа планируется запуск отсрочки для таких категорий:

→ научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования, если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

→ граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью I или II группы, – при условии, что этот статус подтверждается данными Министерства соцполитики, Пенсионного фонда и Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

"Понимаю, как важна сейчас возможность оформить отсрочку онлайн – без лишних очередей и привязки к Территориальному центру комплектования и социальной поддержки. Поэтому работаем над тем, чтобы как можно скорее расширить сервис и для других категорий", – отметила заместитель главы Минобороны.

Среди следующих – семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, уточнила Черногоренко.