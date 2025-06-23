Резерв+ не отслеживает геолокацию и не собирает данные пользователей – Минобороны

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В сети распространяется дезинформация о том, что приложение Министерства обороны Резерв+ якобы собирает цифровые данные пользователей и отслеживает их геолокацию. Это не соответствует действительности, сообщает Минобороны.

Как отмечает ведомство, Резерв+ работает исключительно с информацией, которую пользователь самостоятельно предоставляет через BankID, а также с отдельными данными из реестра Оберіг.

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"Все процессы – прозрачные, а система прошла необходимые проверки в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере технической защиты информации и стандартов по информационной безопасности", – заявили в Минобороны.

Также Резерв+ не отслеживает геолокации пользователей. В приложении нет GPS-трекеров или скрытых инструментов сбора данных.

"Единственный доступ, который имеет приложение, – это камера для сканирования QR-кодов и оповещения. Каждый пользователь может это проверить в настройках", – сообщили в ведомстве.

В Минобороны заявили, что цель новой дезинформационной кампании – "посеять недоверие к цифровизации, вызвать сомнения к работе государственных приложений и помешать мобилизационному процессу в Украине".