Резерв+ не отслеживает геолокацию и не собирает данные пользователей – Минобороны
В сети распространяется дезинформация о том, что приложение Министерства обороны Резерв+ якобы собирает цифровые данные пользователей и отслеживает их геолокацию. Это не соответствует действительности, сообщает Минобороны.
Как отмечает ведомство, Резерв+ работает исключительно с информацией, которую пользователь самостоятельно предоставляет через BankID, а также с отдельными данными из реестра Оберіг.
"Все процессы – прозрачные, а система прошла необходимые проверки в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере технической защиты информации и стандартов по информационной безопасности", – заявили в Минобороны.
Также Резерв+ не отслеживает геолокации пользователей. В приложении нет GPS-трекеров или скрытых инструментов сбора данных.
"Единственный доступ, который имеет приложение, – это камера для сканирования QR-кодов и оповещения. Каждый пользователь может это проверить в настройках", – сообщили в ведомстве.
В Минобороны заявили, что цель новой дезинформационной кампании – "посеять недоверие к цифровизации, вызвать сомнения к работе государственных приложений и помешать мобилизационному процессу в Украине".
- 22 апреля сообщалось, что военнообязанные смогут получить уведомление о розыске в Резерв+.
- 9 июня сообщалось, что до конца 2025 года в приложении Резерв+ появится функция смартконтрактов – заключение онлайн.