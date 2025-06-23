Резерв+ не відстежує геолокацію і не збирає дані користувачів – Міноборони

В мережі поширюється дезінформація про несанкціоноване збирання даних застосунком Резерв+

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У мережі поширюється дезінформація про те, що застосунок Міністерства оборони Резерв+ нібито збирає цифрові дані користувачів та відстежує їхню геолокацію. Це не відповідає дійсності, повідомляє Міноборони.

Як зазначає відомство, Резерв+ працює виключно з інформацією, яку користувач самостійно подає через BankID, а також з окремими даними з реєстру Оберіг.

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"Усі процеси – прозорі, а система пройшла необхідні перевірки згідно з вимогами чинного законодавства у сфері технічного захисту інформації та стандартів з інформаційної безпеки", – заявили в Міноборони.

Також Резерв+ не відстежує геолокацію користувачів. У застосунку немає GPS-трекерів чи прихованих інструментів збирання даних.

"Єдиний доступ, який має застосунок, – це камера для сканування QR-кодів та сповіщення. Кожен користувач може це власноруч перевірити в налаштуваннях", – повідомили у відомстві.

В Міноборони заявили, що мета нової дезінформаційної кампанії – "посіяти недовіру до цифровізації, викликати сумніви щодо роботи державних застосунків і завадити мобілізаційному процесу в Україні".