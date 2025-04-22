Військовозобов'язані зможуть отримати сповіщення про розшук у Резерв+
Ілюстративне фото: Depositphotos

У новій версії державного застосунку "Резерв+" з'явилися сповіщення про розшук військовозобов'язаних. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко.

"Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізналися про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні", – розповіла чиновниця.

За її словами, таке нововведення – це "про повагу до людей, прозорість дій держави".

Аби отримати доступ до нової функції, потрібно оновити застосунок у Play Market на Android або в App Store на IOS.

Читайте також
Штрафи від ТЦК. Як їх перевірити та кому варто через них судитися
розшукмобілізаціяКатерина Чорногоренкорезерв+