Військовозобов'язані зможуть отримати сповіщення про розшук у Резерв+

Застосунок надсилатиме їх, якщо людину подали в розшук чи зняли з нього

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У новій версії державного застосунку "Резерв+" з'явилися сповіщення про розшук військовозобов'язаних. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко.

"Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізналися про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні", – розповіла чиновниця.

За її словами, таке нововведення – це "про повагу до людей, прозорість дій держави".

Аби отримати доступ до нової функції, потрібно оновити застосунок у Play Market на Android або в App Store на IOS.

15 квітня президент Зеленський підписав закон, за яким військовозобов’язані тепер зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50% Резерв+.

З початку 2025 року в Україні відкрили 17 007 виконавчих проваджень через борги за штрафи ТЦК – це понад 4700 нових справ щомісяця.