Военнообязанные смогут получить уведомление о розыске в Резерв+

Приложение будет посылать их, если человека подали в розыск или сняли с него

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В новой версии государственного приложения "Резерв+" появились уведомления о розыске военнообязанных. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Резерв+ будет посылать push-уведомление, если вас подали в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали свой статус неожиданно на блокпосте или на границе", – рассказала чиновница.

По ее словам, такое нововведение – это "об уважении к людям, прозрачности действий государства".

Чтобы получить доступ к новой функции, необходимо обновить приложение в Play Market на Android или в App Store на IOS.

15 апреля президент Зеленский подписал закон, согласно которому военнообязанные теперь смогут уплатить штраф за нарушение военного учета со скидкой 50% Резерв+.

С начала 2025 года в Украине открыли 17 007 исполнительных производств из-за долгов за штрафы ТЦК – это более 4700 новых дел ежемесячно.