Военнообязанные смогут получить уведомление о розыске в Резерв+
В новой версии государственного приложения "Резерв+" появились уведомления о розыске военнообязанных. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
"Резерв+ будет посылать push-уведомление, если вас подали в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали свой статус неожиданно на блокпосте или на границе", – рассказала чиновница.
По ее словам, такое нововведение – это "об уважении к людям, прозрачности действий государства".
Чтобы получить доступ к новой функции, необходимо обновить приложение в Play Market на Android или в App Store на IOS.
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