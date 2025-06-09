До кінця 2025 року в "Резерв+" можна буде укласти контракт онлайн

Після підписання контракту буде проходити співбесіда з рекрутером

Резерв+ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

До кінця 2025 року в застосунку "Резерв+" з'явиться функція смартконтрактів – укладання онлайн. Про це в інтерв'ю DOU повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"До кінця року в "Резерв+" ми втілимо смартконтракти. Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні. Як умовно ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто", – зазначила вона.

Черногоренко підкреслила, що смартконтракт – це документ, який надходитиме в систему рекрутингу військової частини. Перед тим, як підписати його, людина має його перевірити.

Перед укладанням контракту, за словами заступниці голови Міноборони, відбуватиметься класичний процес рекрутингу, як у корпораціях.

"Ви подаєте заявку, з вами зв’язується рекрутер, тоді співбесіда. І коли є всі взаємні погодження, зможете підписати контракт прямо в телефоні", – повідомила вона.