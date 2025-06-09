До кінця 2025 року в "Резерв+" можна буде укласти контракт онлайн
До кінця 2025 року в застосунку "Резерв+" з'явиться функція смартконтрактів – укладання онлайн. Про це в інтерв'ю DOU повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
"До кінця року в "Резерв+" ми втілимо смартконтракти. Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні. Як умовно ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто", – зазначила вона.
Черногоренко підкреслила, що смартконтракт – це документ, який надходитиме в систему рекрутингу військової частини. Перед тим, як підписати його, людина має його перевірити.
Перед укладанням контракту, за словами заступниці голови Міноборони, відбуватиметься класичний процес рекрутингу, як у корпораціях.
"Ви подаєте заявку, з вами зв’язується рекрутер, тоді співбесіда. І коли є всі взаємні погодження, зможете підписати контракт прямо в телефоні", – повідомила вона.
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