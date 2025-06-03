7% "обмежено придатних" українців після повторної ВЛК визнано непридатними – Міноборони

З тих "обмежено придатних" українців, які пройшли повторну військово-лікарську комісію, 7% визнано непридатними. Майже стільки ж отримали висновок про придатність до служби, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.

За його словами, процес проходження ВЛК ще триває: "Чимало громадян доволі відповідально поставилися до цього". Але з тих, хто пройшов повторну ВЛК, близько 7% визнано непридатними.

Також близько 6-7% визнано повністю придатними, а решта підходять для служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, а також у військових навчальних закладах, додав Лазуткін.

Навесні 2024 року було скасовано категорію обмежено придатних, тому такі люди мають знову пройти комісію й отримати статус придатних або непридатних до служби.

Продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних в Офісі президента анонсували ще у січні.

12 лютого 2025-го Рада ухвалила закон, що подовжує обмежено придатним особам термін проходження військово-лікарської комісії до 5 червня.