Проходження ВЛК обмежено придатним можуть подовжити на чотири місяці, буде законопроєкт – Верещук

Також планується встановити, що обов'язок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб віком до 25 років

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В оборонному комітеті Верховної Ради "найближчим часом" буде зареєстровано законопроєкт зі змінами щодо проходження військово-лікарських комісій для обмежено придатних осіб. Про це повідомила заступниця керівника ОП Ірина Верещук.

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За її словами, документ продовжить термін для обов'язкового проходження ВЛК обмежено придатним ще на чотири місяці – крайнім терміном буде початок червня 2025 року (наразі це потрібно зробити до 4 лютого).

Також у законопроєкті планується встановити, що обов'язок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб віком до 25 років, тобто тих, хто не досяг віку призову.

"Дякую голові оборонного Комітету Олександру Завітневичу за конструктивність і оперативність. Дуже прошу народних депутатів підтримати даний законопроєкт", – написала Верещук.

Щоб ухвалити ці нововведення, потрібне голосування Верховної Ради, після чого закон повинен буде підписати президент, і той набуде чинності.

У грудні голова Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ повідомив, що після скасування статусу "обмежено придатний" у травні 2024 року 83% чинних військовослужбовців пройшли повторний медичний огляд.

З 31 січня українці зможуть створювати електронні направлення на проходження ВЛК у застосунку "Резерв+".