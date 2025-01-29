Прохождение ВЛК ограниченно пригодным могут продлить на четыре месяца, будет законопроект

Также планируется установить, что обязанность проходить ВЛК не касается ограниченно пригодных лиц в возрасте до 25 лет

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В оборонном комитете Верховной Рады "в ближайшее время" будет зарегистрирован законопроект с изменениями относительно прохождения военно-врачебных комиссий для ограниченно пригодных лиц. Об этом сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук.

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По ее словам, документ продлит срок для обязательного прохождения ВЛК ограниченно пригодным еще на четыре месяца – крайним сроком будет начало июня 2025 года (сейчас это нужно сделать до 4 февраля).

Также в законопроекте планируется установить, что обязанность проходить ВЛК не касается ограниченно пригодных лиц в возрасте до 25 лет, то есть тех, кто не достиг возраста призыва.

"Благодарю председателя оборонного Комитета Александра Завитневича за конструктивность и оперативность. Очень прошу народных депутатов поддержать данный законопроект", – написала Верещук.

Чтобы принять эти нововведения, нужно голосование Верховной Рады, после чего закон должен будет подписать президент, и тот вступит в силу.

В декабре глава Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ сообщил, что после отмены статуса "ограниченно пригодный" в мае 2024 года 83% действующих военнослужащих прошли повторное медицинское освидетельствование.

С 31 января украинцы смогут создавать электронные направления на прохождение ВЛК в приложении "Резерв+".