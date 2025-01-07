Кому нужно пройти ВВК до 4 февраля: список
В условиях военного положения ВВК является обязательной процедурой для многих граждан. Это вызвано необходимостью уточнения состояния здоровья, определением пригодности к военной службе и соблюдением действующих норм законодательства. Кому нужно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года, какие правила действуют для ограниченно пригодных граждан и какие последствия ожидают в случае несоблюдения сроков – читайте дальше.
Порядок прохождения ВВК для ограниченно пригодных
В мае 2024 года произошли существенные изменения в сфере мобилизации, военного учета и бронирования. 4 мая 2024 года вступил в силу Закон Украины от 21 марта 2024 года №3621-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Данный нормативный акт отменил статус "ограниченно пригодный к военной службе", что обязало всех граждан с таким статусом пройти повторное медицинское освидетельствование до 5 февраля 2025 года.
Следовательно, во время военного положения статус "ограниченно пригодный" фактически отменен. Все граждане, ранее получившие эту категорию годности, должны пройти повторную ВВК.
В результате прохождения ВВК лицо могут признать:
- непригодным к военной службе с исключением из военного учета;
- пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
- пригодным к военной службе.
Для прохождения ВВК необходимо:
- Получить вызов из военкомата.
- Предоставить комиссии все необходимые медицинские документы – выписки, результаты анализов.
- Пройти обследование у узких специалистов, определенных комиссией.
- Дождаться решения комиссии о пригодности к службе.
На сегодняшний день повестки вручаются только лично и под подпись. Однако 20 декабря Министерство обороны Украины через свой канал в Telegram объявило, что военнообязанные смогут получать электронные направления на ВВК с помощью платформы "Резерв+".
Разработка соответствующих процедур должна быть завершена до конца февраля 2025 года. Ожидается, что пройти медицинское освидетельствование можно будет в любом медицинском учреждении из списка, а результаты обследования будут храниться в цифровом формате, подписанные ответственными лицами.
Расписание болезней для освобождения от военной службы
Расписание болезней является основным документом для определения пригодности граждан к военной службе. Он содержит более 300 диагнозов, распределенных по категориям. Среди наиболее распространенных причин освобождения:
- Сердечно-сосудистые заболевания. Гипертоническая болезнь 2-3 стадии, врожденные пороки сердца.
- Наличие злокачественных опухолей.
- Инвалидность. Устойчивая потеря трудоспособности, подтвержденная медицинскими выводами.
- Психические нарушения. Тяжелые и хронические проявления.
К пункту статьи 17 "Непригодны к военной службе с исключением из военного учета" относятся: реактивные психозы с затяжным течением (психогенный параноидный психоз, истерические психозы с изменением сознания, реактивная депрессия и т.д.), а также резко выраженные невротические расстройства, которые не поддаются лечению.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата. Устойчивые деформации или другие поражения, ограничивающие возможность выполнения военных обязанностей.
Полный перечень болезней доступен в Приказе №402 Приложение 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины (пункт 1.2 главы 1 раздела II).
Что будет, если не пройти ВВК до 4 февраля 2025 года
Игнорирование обязательного прохождения ВВК может повлечь за собой:
административную ответственность – штрафы от 1700 до 3400 грн, а за повторное нарушение – до 5100 грн;
уголовная ответственность – по статье 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от мобилизации карается ограничением или лишением свободы;
граждане, не прошедшие ВВК в определенные сроки, могут упустить возможность получить законную отсрочку.
При этом наказать ограниченно пригодных за неперепрохождение ВВК до 4 февраля 2025 смогут исключительно в случаях, когда ТЦК и СП направлял военнообязанного на ВВК, а военнообязанный такое требование проигнорировал.