Кому нужно пройти ВВК до 4 февраля: список
Кому нужно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года / Фото: depositphotos
Содержание:
  1. Порядок прохождения ВВК для ограниченно пригодных
  2. Расписание болезней для освобождения от военной службы
  3. Что будет, если не пройти ВВК до 4 февраля 2025 года

В условиях военного положения ВВК является обязательной процедурой для многих граждан. Это вызвано необходимостью уточнения состояния здоровья, определением пригодности к военной службе и соблюдением действующих норм законодательства. Кому нужно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года, какие правила действуют для ограниченно пригодных граждан и какие последствия ожидают в случае несоблюдения сроков – читайте дальше.

Порядок прохождения ВВК для ограниченно пригодных

В мае 2024 года произошли существенные изменения в сфере мобилизации, военного учета и бронирования. 4 мая 2024 года вступил в силу Закон Украины от 21 марта 2024 года №3621-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Данный нормативный акт отменил статус "ограниченно пригодный к военной службе", что обязало всех граждан с таким статусом пройти повторное медицинское освидетельствование до 5 февраля 2025 года.

Следовательно, во время военного положения статус "ограниченно пригодный" фактически отменен. Все граждане, ранее получившие эту категорию годности, должны пройти повторную ВВК.

Кому нужно пройти ВВК до 4 февраля: список
Порядок прохождения ВВК для ограниченно пригодных / Фото: depositphotos

В результате прохождения ВВК лицо могут признать:

  • непригодным к военной службе с исключением из военного учета;
  • пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
  • пригодным к военной службе.

Для прохождения ВВК необходимо:

  1. Получить вызов из военкомата.
  2. Предоставить комиссии все необходимые медицинские документы – выписки, результаты анализов.
  3. Пройти обследование у узких специалистов, определенных комиссией.
  4. Дождаться решения комиссии о пригодности к службе.

На сегодняшний день повестки вручаются только лично и под подпись. Однако 20 декабря Министерство обороны Украины через свой канал в Telegram объявило, что военнообязанные смогут получать электронные направления на ВВК с помощью платформы "Резерв+".

Разработка соответствующих процедур должна быть завершена до конца февраля 2025 года. Ожидается, что пройти медицинское освидетельствование можно будет в любом медицинском учреждении из списка, а результаты обследования будут храниться в цифровом формате, подписанные ответственными лицами.

"Не нужно будет идти в ТЦК". До конца февраля в Резерв+ появятся электронные направления на ВВК

Расписание болезней для освобождения от военной службы

Расписание болезней является основным документом для определения пригодности граждан к военной службе. Он содержит более 300 диагнозов, распределенных по категориям. Среди наиболее распространенных причин освобождения:

  • Сердечно-сосудистые заболевания. Гипертоническая болезнь 2-3 стадии, врожденные пороки сердца.
  • Наличие злокачественных опухолей.
  • Инвалидность. Устойчивая потеря трудоспособности, подтвержденная медицинскими выводами.
  • Психические нарушения. Тяжелые и хронические проявления.
    К пункту статьи 17 "Непригодны к военной службе с исключением из военного учета" относятся: реактивные психозы с затяжным течением (психогенный параноидный психоз, истерические психозы с изменением сознания, реактивная депрессия и т.д.), а также резко выраженные невротические расстройства, которые не поддаются лечению.
  • Заболевания опорно-двигательного аппарата. Устойчивые деформации или другие поражения, ограничивающие возможность выполнения военных обязанностей.

Полный перечень болезней доступен в Приказе №402 Приложение 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины (пункт 1.2 главы 1 раздела II).

Что будет, если не пройти ВВК до 4 февраля 2025 года

Кому нужно пройти ВВК до 4 февраля: список
Фото: depositphotos

Игнорирование обязательного прохождения ВВК может повлечь за собой:

  1. административную ответственность – штрафы от 1700 до 3400 грн, а за повторное нарушение – до 5100 грн;

  2. уголовная ответственность – по статье 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от мобилизации карается ограничением или лишением свободы;

  3. граждане, не прошедшие ВВК в определенные сроки, могут упустить возможность получить законную отсрочку.

При этом наказать ограниченно пригодных за неперепрохождение ВВК до 4 февраля 2025 смогут исключительно в случаях, когда ТЦК и СП направлял военнообязанного на ВВК, а военнообязанный такое требование проигнорировал.

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