Кому потрібно пройти ВЛК до 4 лютого: перелік

Кому потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року / Фото: depositphotos

В умовах воєнного стану проходження ВЛК є обов'язковою процедурою для багатьох громадян. Це викликано необхідністю уточнення стану здоров'я, визначенням придатності до військової служби та дотриманням чинних норм законодавства. Кому потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року, які правила діють для обмежено придатних громадян та які наслідки чекають у разі недотримання термінів – читайте далі.

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Порядок проходження ВЛК для обмежено придатних

В травні 2024 року відбулись суттєві зміни у сфері мобілізації, військового обліку та бронювання. 4 травня 2024 року набув чинності Закон України від 21 березня 2024 року №3621-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". Цей нормативний акт скасував статус "обмежено придатний до військової служби", що зобов'язало всіх громадян із таким статусом пройти повторний медичний огляд до 5 лютого 2025 року.

Отже, під час воєнного стану статус "обмежено придатний" фактично скасовано. Усі громадяни, які раніше отримали цю категорію придатності, повинні пройти повторну ВЛК.

Порядок проходження ВЛК для обмежено придатних / Фото: depositphotos

В результаті проходження ВЛК особу можуть визнати:

непридатною до військової служби з виключенням із військового обліку;

придатною до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

придатною до військової служби.

Для проходження ВЛК необхідно:

Отримати виклик із військкомату. Надати комісії всі необхідні медичні документи – виписки, результати аналізів. Пройти обстеження у вузьких спеціалістів, визначених комісією. Дочекатися рішення комісії щодо придатності до служби.

На сьогодні повістки вручаються тільки особисто та під підпис. Проте 20 грудня Міністерство оборони України через свій канал у Telegram оголосило, що військовозобов'язані зможуть отримувати електронні направлення на ВЛК за допомогою платформи "Резерв+".

Розробка відповідних процедур має бути завершена до кінця лютого 2025 року. Очікується, що пройти медичний огляд можна буде у будь-якому медичному закладі зі списку, а результати обстеження зберігатимуться в цифровому форматі, підписані відповідальними особами.

Розклад хвороб для звільнення від військової служби

Розклад хвороб є основним документом для визначення придатності громадян до військової служби. Він містить понад 300 діагнозів, які розподілені за категоріями. Серед найпоширеніших причин звільнення:

Серцево-судинні захворювання. Гіпертонічна хвороба 2-3 стадії, вроджені вади серця.

Онкологічні захворювання. Наявність злоякісних пухлин.

Інвалідність. Стійка втрата працездатності, підтверджена медичними висновками.

Психічні розлади. Тяжкі та хронічні прояви.

До пункту Статті 17-а "Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку" належать: реактивні психози із затяжним перебігом (психогенний параноїдний психоз, істеричні психози зі зміною свідомості, реактивна депресія тощо), а також різко виражені невротичні розлади, які не піддаються лікуванню.

Захворювання опорно-рухового апарату. Стійкі деформації або інші ураження, які обмежують можливість виконання військових обов'язків.

Повний перелік хвороб доступний у Наказі №402 Додаток 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (пункт 1.2 глави 1 розділу II).

Що буде, якщо не пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року

Фото: depositphotos

Ігнорування обов'язкового проходження ВЛК може спричинити:

адміністративну відповідальність – штрафи від 1700 до 3400 грн, а за повторне порушення – до 5100 грн; кримінальну відповідальність – за статтею 336 Кримінального кодексу України ухилення від мобілізації карається обмеженням або позбавленням волі; громадяни, які не пройшли ВЛК у визначені терміни, можуть втратити можливість отримати законне відстрочення.

Водночас покарати обмежено придатних за неперепроходження ВЛК до 4 лютого 2025 року зможуть виключно у випадках, коли ТЦК та СП направляв військовозобовʼязаного на ВЛК, а військовозобовʼязаний таку вимогу проігнорував.