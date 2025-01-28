Электронные повестки на ВЛК появятся в Резерве+ 31 января

Сначала заработает для желающих пройти медосмотр по собственному желанию, но впоследствии опцию расширят для граждан, уже имеющих повестку на ВЛК

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С 31 января украинцы смогут создавать электронные направления на прохождение военно-врачебной комиссии в приложении "Резерв+". Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Сначала услуга заработает для тех, кто желает пройти медицинское освидетельствование по собственному желанию, но впоследствии опцию обещают расширить для граждан, уже имеющих повестку на ВЛК.

По словам Черногоренко, Минобороны уже набрали команду тестировщиков, и 28 января они получают письма и начинают тест нововведения.

Чиновница сообщила, что также ведется работа над другими изменениями – взаимодействием информационных систем министерств здравоохранения и обороны, а также возможностью самостоятельно выбрать в Резерв+ медицинское учреждение для ВЛК.

"Все для того чтобы процесс был удобным и прозрачным. А решения о пригодности рассматривались независимо и анонимно", – подытожила она.