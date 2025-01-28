Кабмин поддержал электронные направления на ВЛК

Прежде всего опция будет доступна для тех, кто самостоятельно желает пройти военно-врачебную комиссию, заявил премьер Шмыгаль

Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Кабинет министров одобрил постановление, разрешающее ввести электронные направления на военно-врачебные комиссии (ВЛК) для военнообязанных. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Теперь направление можно будет получить онлайн через электронный кабинет в Едином государственном реестре призывников и получить через мобильное приложение "Резерв+".

"Прежде всего опция будет доступна тем, кто самостоятельно желает пройти военно-врачебную комиссию", – заявил глава правительства.

По словам Шмыгаля, получившим повестку людям также достаточно подать электронный запрос на формирование направления, чтобы не терять время на посещение ТЦК.