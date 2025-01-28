Кабмин поддержал электронные направления на ВЛК
Кабинет министров одобрил постановление, разрешающее ввести электронные направления на военно-врачебные комиссии (ВЛК) для военнообязанных. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Теперь направление можно будет получить онлайн через электронный кабинет в Едином государственном реестре призывников и получить через мобильное приложение "Резерв+".
"Прежде всего опция будет доступна тем, кто самостоятельно желает пройти военно-врачебную комиссию", – заявил глава правительства.
По словам Шмыгаля, получившим повестку людям также достаточно подать электронный запрос на формирование направления, чтобы не терять время на посещение ТЦК.
- 29 августа 2024 года заместитель министра обороны Черногоренко заявила, что Минобороны планирует превратить приложение "Резерв+" в онлайн-ТЦК.
- 30 ноября Минобороны совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы ВЛК.
- 5 декабря в Минобороны сообщили, что до конца февраля в Резерв+ можно будет получить электронное направление на ВЛК.