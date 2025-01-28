Кабмін підтримав електронні направлення на ВЛК
Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволяє запровадити електронні направлення на військово-лікарські комісії (ВЛК) для військовозобов'язаних. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
Тепер направлення можна буде отримати онлайн через електронний кабінет у Єдиному державному реєстрі призовників і отримати через мобільний застосунок "Резерв+".
"Передусім опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію", – заявив глава уряду.
За словами Шмигаля, людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК.
- 29 серпня 2024 року заступниця міністра оборони Черногоренко заявила, що Міноборони планує перетворити застосунок "Резерв+" на онлайн-ТЦК.
- 30 листопада Міноборони спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи ВЛК.
- 5 грудня у Міноборони повідомили, що до кінця лютого у Резерв+ можна буде отримати електронне направлення на ВЛК.