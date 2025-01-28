Кабмін підтримав електронні направлення на ВЛК
Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволяє запровадити електронні направлення на військово-лікарські комісії (ВЛК) для військовозобов'язаних. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Тепер направлення можна буде отримати онлайн через електронний кабінет у Єдиному державному реєстрі призовників і отримати через мобільний застосунок "Резерв+".

"Передусім опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію", – заявив глава уряду.

За словами Шмигаля, людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК.

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Денис Шмигальвійнавлк