Електронні повістки на ВЛК з'являться у Резерв+ 31 січня

Спочатку запрацює для тих, хто бажає пройти медичний огляд за власним бажанням, але згодом опцію розширять для громадян, які вже мають повістку на ВЛК

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З 31 січня українці зможуть створювати електронні направлення на проходження військово-лікарської комісії у застосунку "Резерв+". Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Спочатку послуга запрацює для тих, хто бажає пройти медичний огляд за власним бажанням, але згодом опцію обіцяють розширити для громадян, які вже мають повістку на ВЛК.

За словами Черногоренко, Міноборони вже набрали команду тестувальників, і 28 січня вони отримують листи та починають тест нововведення.

Посадовиця повідомила, що також ведеться робота над іншими змінами – взаємодією інформаційних систем міністерств охорони здоров'я та оборони, а також можливістю самостійно обрати у Резерв+ медичний заклад для ВЛК.

"Все для того, щоб процес був зручним і прозорим. А рішення щодо придатності розглядалися незалежно й анонімно", – підсумувала вона.