Верховна Рада продовжила термін проходження ВЛК для обмежено придатних

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Верховна Рада ухвалила закон, який подовжує обмежено придатним особам термін проходження військово-лікарської комісії до 5 червня 2025 року. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

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Закон прийняли одразу в цілому. Підтримали документ 313 обранців.

Тепер громадяни, раніше визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть пройти ВЛК до 5 червня.

Раніше граничним терміном було 4 лютого.

Також особи до 25 і після 60 років не мають повторно проходити ВЛК, якщо їх визнано обмежено придатними. Йдеться про людей, які не підпадають під мобілізацію за віком.