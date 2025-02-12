Верховна Рада продовжила термін проходження ВЛК для обмежено придатних
Верховна Рада ухвалила закон, який подовжує обмежено придатним особам термін проходження військово-лікарської комісії до 5 червня 2025 року. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.
Закон прийняли одразу в цілому. Підтримали документ 313 обранців.
Тепер громадяни, раніше визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть пройти ВЛК до 5 червня.
Раніше граничним терміном було 4 лютого.
Також особи до 25 і після 60 років не мають повторно проходити ВЛК, якщо їх визнано обмежено придатними. Йдеться про людей, які не підпадають під мобілізацію за віком.
- Навесні 2024 року була скасована категорія обмежено придатних, тому такі люди мають знову пройти комісію й отримати статус придатних або непридатних до служби.
- Продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних в Офісі президента анонсували ще у січні.