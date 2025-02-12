Верховная Рада продлила срок прохождения ВЛК для ограниченно пригодных

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Верховная Рада приняла закон, продлевающий ограниченно подходящим лицам срок прохождения военно-врачебной комиссии до 5 июня 2025 года. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Закон приняли сразу в целом. Поддержали документ 313 избранников.

Теперь граждане, ранее признанные ограниченно годными к службе, должны будут пройти ВЛК до 5 июня.

Раньше предельным сроком было 4 февраля.

Также лица до 25 и после 60 лет не должны повторно проходить ВЛК, если они признаны ограниченно пригодными. Речь идет о людях, не подпадающих под мобилизацию по возрасту.