Верховная Рада продлила срок прохождения ВЛК для ограниченно пригодных
Верховная Рада приняла закон, продлевающий ограниченно подходящим лицам срок прохождения военно-врачебной комиссии до 5 июня 2025 года. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.
Закон приняли сразу в целом. Поддержали документ 313 избранников.
Теперь граждане, ранее признанные ограниченно годными к службе, должны будут пройти ВЛК до 5 июня.
Раньше предельным сроком было 4 февраля.
Также лица до 25 и после 60 лет не должны повторно проходить ВЛК, если они признаны ограниченно пригодными. Речь идет о людях, не подпадающих под мобилизацию по возрасту.
- Весной 2024 года была отменена категория ограниченно пригодных, поэтому такие люди должны снова пройти комиссию и получить статус пригодных или непригодных к службе.
- Продление срока прохождения ВЛК для ограниченно пригодных в Офисе президента анонсировали еще в январе.