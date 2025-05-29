Нардеп Веніславський заявив про зниження темпів мобілізації порівняно з 2024 роком
Після набуття чинності нового закону в Україні спостерігався сплеск мобілізації, але наразі темпи знизились і тримаються на одному рівні. Про це на брифінгу повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
За його словами, цифри мобілізації – це інформація, яка має гриф з обмеженим доступом, тому він не назвав конкретні дані.
Веніславський зазначив, що після ухвалення нової редакції закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" був певний сплеск мобілізації, потім він дещо спав і вже декілька місяців тримається на одному рівні.
Нардеп наголосив, що це дозволяє забезпечувати поповнення безповоротних та санітарних втрат у Силах оборони.
"Об’єктивно [повномасштабна] війна триває майже три з половиною роки, люди втомилися. Звичайно, ми хотіли б, щоби темпи мобілізації були вищими. Але ті, які є сьогодні, дозволяють тримати лінію фронту та давати відсіч ворогу на нинішньому рівні", – наголосив нардеп.
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