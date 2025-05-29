Нардеп Веніславський заявив про зниження темпів мобілізації порівняно з 2024 роком

Темпи мобілізації, які є зараз, дозволяють забезпечувати поповнення втрат у Силах оборони

Федір Веніславський (Фото: Верховна Рада)

Після набуття чинності нового закону в Україні спостерігався сплеск мобілізації, але наразі темпи знизились і тримаються на одному рівні. Про це на брифінгу повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, цифри мобілізації – це інформація, яка має гриф з обмеженим доступом, тому він не назвав конкретні дані.

Веніславський зазначив, що після ухвалення нової редакції закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" був певний сплеск мобілізації, потім він дещо спав і вже декілька місяців тримається на одному рівні.

Нардеп наголосив, що це дозволяє забезпечувати поповнення безповоротних та санітарних втрат у Силах оборони.

"Об’єктивно [повномасштабна] війна триває майже три з половиною роки, люди втомилися. Звичайно, ми хотіли б, щоби темпи мобілізації були вищими. Але ті, які є сьогодні, дозволяють тримати лінію фронту та давати відсіч ворогу на нинішньому рівні", – наголосив нардеп.

18 квітня 2025 року стало відомо, що влада готує механізм, який дозволить замінити військових на фронті, але потрібні новобранці.

Голова Верховної Ради Стефанчук заявив, що уряд не знижуватиме мобілізаційний вік в Україні.