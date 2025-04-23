Уряд не знижуватиме мобілізаційний вік в Україні – Стефанчук
Парламент України не буде "гратися" з мобілізаційним віком, тобто понижувати його до 18-24 років. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв'ю Громадському радіо.
Він зазначив, що уряд свого часу вже знизив вік мобілізації з 27 до 25 років. А для чоловіків від 18 до 24 років наразі діють спеціальні програми, які на добровільних засадах приймають до лав Збройних Сил України.
"Я не думаю, що парламент буде якимось чином ще гратися з призовним віком, тому що нам, безперечно, треба думати про державність, але треба думати й про майбутнє нашої держави", – сказав Стефанчук.
Він назвав українців віком від нуля до 18 років та більше "золотим фондом" України. Саме вони, за словами голови ВР, будуть відбудовувати Україну, і ЗСУ зараз воюють заради них та їхньої безпеки.
"Тому я думаю, що парламент не буде повертатися до цього питання щодо зниження віку мобілізації", – резюмував Стефанчук.
- 15 квітня Міноборони збільшило кількість посад за проєктом "Контракт 18-24".
- 16 квітня в Україні було продовжено воєнний стан і мобілізацію, попри розбрат у Раді.
- Також стало відомо, що Держприкордонслужба розпочала рекрутинг за програмою "Контракт 18-24". Зазначається, що ДПСУ потребує добровольців, готових стати на захист країни.
- 18 квітня повідомлялося, що влада готує механізм, що дозволить замінити військових на фронті, але потрібні новобранці.