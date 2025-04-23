Уряд не знижуватиме мобілізаційний вік в Україні – Стефанчук

Руслан Стефанчук (Фото: x.com/r_stefanchuk)

Парламент України не буде "гратися" з мобілізаційним віком, тобто понижувати його до 18-24 років. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв'ю Громадському радіо.

Він зазначив, що уряд свого часу вже знизив вік мобілізації з 27 до 25 років. А для чоловіків від 18 до 24 років наразі діють спеціальні програми, які на добровільних засадах приймають до лав Збройних Сил України.

"Я не думаю, що парламент буде якимось чином ще гратися з призовним віком, тому що нам, безперечно, треба думати про державність, але треба думати й про майбутнє нашої держави", – сказав Стефанчук.

Він назвав українців віком від нуля до 18 років та більше "золотим фондом" України. Саме вони, за словами голови ВР, будуть відбудовувати Україну, і ЗСУ зараз воюють заради них та їхньої безпеки.

"Тому я думаю, що парламент не буде повертатися до цього питання щодо зниження віку мобілізації", – резюмував Стефанчук.