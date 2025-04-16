Держприкордонслужба розпочала рекрутинг за програмою "Контракт 18-24"
Державна прикордонна служба розпочала рекрутинг за програмою "Контракт 18-24". Про це на брифінгу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ.
За словами представника, ДПСУ, як і інші підрозділи Сил оборони, потребує добровольців, готових стати на захист країни. Робота з набору в прикордонні підрозділи триває постійно через центри комплектування, які є по всій Україні.
"І комплектуємося ми, як по мобілізації, так і на контрактній основі. Власне, 10 наших органів охорони державного кордону — це прикордонні загони, ще раніше отримали можливість комплектування по мобілізації без залучення представників Територіальних центрів комплектування. І за останній час, за останні дні фактично є зміни щодо долучення підрозділів Державної прикордонної служби до комплектування за Контрактом 18-24", – сказав Демченко.
Він додав, що йдеться насамперед про бойові бригади.
За словами Демченка, багато громадян вступають до підрозділів Державної прикордонної служби не лише за мобілізацією, а й підписуючи контракт і обираючи для себе відповідну вакантну посаду.
Окремо він підкреслив важливість підрозділів, пов'язаних з БпЛА.
Зараз активно розвиваються в нас підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів. Фактично це є в кожній бойовій бригаді, а також в лінійних прикордонних загонах, зокрема, це стосується і Харківського, Сумського прикордонних загонів, бригад "Форпост", "Гарт", "Сталевий Кордон", "Помста" та інших", – сказав речник ДПСУ.
- "Контракт 18-24" – це проєкт, запущений Міноборони 11 лютого 2025 року для чоловіків непризовного віку. За ним українці віком 18-24 роки можуть підписати контракт та отримати спеціальні умови (детальніше тут).
- Такий проєкт з'явився на тлі відмови української влади від зниження віку мобілізації.
- Міністерство оборони 15 квітня збільшило перелік посад, які доступні для добровольців за програмою "Контракт 18-24".