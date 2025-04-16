Держприкордонслужба розпочала рекрутинг за програмою "Контракт 18-24"

Андрій Демченко (Фото: Пресслужба МВС)

Державна прикордонна служба розпочала рекрутинг за програмою "Контракт 18-24". Про це на брифінгу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ.

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За словами представника, ДПСУ, як і інші підрозділи Сил оборони, потребує добровольців, готових стати на захист країни. Робота з набору в прикордонні підрозділи триває постійно через центри комплектування, які є по всій Україні.

"І комплектуємося ми, як по мобілізації, так і на контрактній основі. Власне, 10 наших органів охорони державного кордону — це прикордонні загони, ще раніше отримали можливість комплектування по мобілізації без залучення представників Територіальних центрів комплектування. І за останній час, за останні дні фактично є зміни щодо долучення підрозділів Державної прикордонної служби до комплектування за Контрактом 18-24", – сказав Демченко.

Він додав, що йдеться насамперед про бойові бригади.

За словами Демченка, багато громадян вступають до підрозділів Державної прикордонної служби не лише за мобілізацією, а й підписуючи контракт і обираючи для себе відповідну вакантну посаду.

Окремо він підкреслив важливість підрозділів, пов'язаних з БпЛА.

Зараз активно розвиваються в нас підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів. Фактично це є в кожній бойовій бригаді, а також в лінійних прикордонних загонах, зокрема, це стосується і Харківського, Сумського прикордонних загонів, бригад "Форпост", "Гарт", "Сталевий Кордон", "Помста" та інших", – сказав речник ДПСУ.

"Контракт 18-24" – це проєкт, запущений Міноборони 11 лютого 2025 року для чоловіків непризовного віку. За ним українці віком 18-24 роки можуть підписати контракт та отримати спеціальні умови (детальніше тут).

Такий проєкт з'явився на тлі відмови української влади від зниження віку мобілізації.

Міністерство оборони 15 квітня збільшило перелік посад, які доступні для добровольців за програмою "Контракт 18-24".