Держприкордонслужба розпочала рекрутинг за програмою "Контракт 18-24"
Андрій Демченко (Фото: Пресслужба МВС)

Державна прикордонна служба розпочала рекрутинг за програмою "Контракт 18-24". Про це на брифінгу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ.

За словами представника, ДПСУ, як і інші підрозділи Сил оборони, потребує добровольців, готових стати на захист країни. Робота з набору в прикордонні підрозділи триває постійно через центри комплектування, які є по всій Україні.

"І комплектуємося ми, як по мобілізації, так і на контрактній основі. Власне, 10 наших органів охорони державного кордону — це прикордонні загони, ще раніше отримали можливість комплектування по мобілізації без залучення представників Територіальних центрів комплектування. І за останній час, за останні дні фактично є зміни щодо долучення підрозділів Державної прикордонної служби до комплектування за Контрактом 18-24", – сказав Демченко.

Він додав, що йдеться насамперед про бойові бригади.

За словами Демченка, багато громадян вступають до підрозділів Державної прикордонної служби не лише за мобілізацією, а й підписуючи контракт і обираючи для себе відповідну вакантну посаду.

Окремо він підкреслив важливість підрозділів, пов'язаних з БпЛА.

Зараз активно розвиваються в нас підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів. Фактично це є в кожній бойовій бригаді, а також в лінійних прикордонних загонах, зокрема, це стосується і Харківського, Сумського прикордонних загонів, бригад "Форпост", "Гарт", "Сталевий Кордон", "Помста" та інших", – сказав речник ДПСУ.

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