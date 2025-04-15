Міноборони збільшило кількість посад за проєктом "Контракт 18-24": повний перелік

Кількість доступних посад збільшили вдвічі – з дев'яти до 18

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Міністерство оборони збільшило перелік посад, які доступні для добровольців за програмою "Контракт 18-24". Про це повідомив очільник оборонного відомства Рустем Умєров.

За його словами, це дозволить кожному, хто готовий долучитися до війська, обрати напрямок, де його навички та вміння будуть найефективніші.

Кількість доступних посад збільшено вдвічі – з дев’яти до 18. Нові позиції:

→ старший стрілець-номер обслуги;

→ кулеметник;

→ кулеметник-розвідник;

→ старший навідник;

→ розвідник-навідник;

→ розвідник-номер обслуги;

→ розвідник-радіотелефоніст;

→ розвідник-оператор;

→ старший розвідник-стрілець-снайпер.

Вони доповнюють перелік, що з’явився раніше у межах проєкту:

→ стрілець;

→ старший стрілець;

→ стрілець-снайпер;

→ стрілець-санітар;

→ помічник гранатометника;

→ гранатометник;

→ старший гранатометник;

→ розвідник;

→ старший розвідник.

Умєров нагадав, що наразі в проєкті "Контракт 18-24" беруть участь 16 бригад Збройних Сил України.