Розширено список бригад, до яких можна приєднатися за "Контрактом 18-24"

Раніше добровольці мали можливість приєднатися до шести бригад, тепер їх стало 16

Український військовий (Фото: Генштаб)

Розширено перелік бригад Збройних Сил України, до яких можна приєднатися за "Контрактом 18-24". Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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До шести бригад, з якими добровольці у віці від 18 до 24 років можуть підписати контракти, додались ще 10. У списку – штурмові, механізовані та бригада морської піхоти.

Повний перелік:

→ 3 окрема штурмова бригада;

→ 24 окрема механізована бригада;

→ 93 окрема механізована бригада;

→ 30 окрема механізована бригада;

→ 128 окрема гірсько-штурмова бригада;

→ 36 окрема бригада морської піхоти;

→ 39 окрема бригада берегової оборони 30 корпусу морської піхоти;

→ 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ;

→ 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ;

→ 59 окрема штурмова бригада.

Як і раніше, можна приєднатися і до 72 окремої механізованої бригади, 95 окремої десантно-штурмової бригади, 38 окремої бригади морської піхоти, 28 окремої механізованої бригади, 10 окремої гірсько-штурмової бригади та 92 окремої штурмової бригади.

Фото: Генштаб