Розширено список бригад, до яких можна приєднатися за "Контрактом 18-24"
Розширено перелік бригад Збройних Сил України, до яких можна приєднатися за "Контрактом 18-24". Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
До шести бригад, з якими добровольці у віці від 18 до 24 років можуть підписати контракти, додались ще 10. У списку – штурмові, механізовані та бригада морської піхоти.
Повний перелік:
→ 3 окрема штурмова бригада;
→ 24 окрема механізована бригада;
→ 93 окрема механізована бригада;
→ 30 окрема механізована бригада;
→ 128 окрема гірсько-штурмова бригада;
→ 36 окрема бригада морської піхоти;
→ 39 окрема бригада берегової оборони 30 корпусу морської піхоти;
→ 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ;
→ 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ;
→ 59 окрема штурмова бригада.
Як і раніше, можна приєднатися і до 72 окремої механізованої бригади, 95 окремої десантно-штурмової бригади, 38 окремої бригади морської піхоти, 28 окремої механізованої бригади, 10 окремої гірсько-штурмової бригади та 92 окремої штурмової бригади.
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