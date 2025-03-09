Перші новобранці за контрактом "18-24" склали присягу у ЗСУ

Фото: 10 гірсько-штурмова бригада "Едельвейс"

Перші військовослужбовці, що вступили до армії за контрактом "18-24", склали присягу у 10 гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс". Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Надалі вони проходитимуть навчання.

У "Едельвейсі" розповіли, що міський голова Коломиї (місце базування підрозділу) оголосив про додаткові виплати 30 000 грн на придбання необхідної амуніції тим, хто укладе контракт "18-24" із бригадою.

Контракт "18-24" – це проєкт, запущений Міністерством оборони у лютому 2025 року для чоловіків непризовного віку.

За ним українці віком 18-24 роки можуть підписати контракт та отримати спеціальні умови. Зокрема, передбачена виплата 1 млн грн (200 000 грн одразу, решта – під час служби), іпотека під нуль відсотків та інші пільги.