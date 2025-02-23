Контракти 18-24. Зеленський обіцяє, що з нерівними умовами розберуться

Президент запевнив, що Генштаб і Міноборони займуться тим, щоби була справедливість стосовно нових контрактів і стосовно ротацій для тих, хто давно служить

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський обіцяє вирішити питання із нерівними умовами для добровольців 18-24 років, які стали до лав Збройних Сил України на початку великої війни, і для громадян цього віку, яким наразі пропонують спецконтракти. Про це він сказав на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

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Зеленського запитали, чи можливі чіткі терміни служби в нинішніх реаліях, адже наразі багато військових демотивовані, особливо на тлі історії із преференціями для контрактників 18-24 років.

"Я попросив розібратись із деякими речами, які не спрацювали в контракті 18-24. Передусім з тими хлопцями, які у віці 18-24 пішли із самого початку [повномасштабної] війни добровольцями, а на них не розповсюджується контракт, бо вони пішли добровольцями або були мобілізовані", – сказав президент.

Він запевнив, що це питання буде вирішено.

"Я попросив, щоб вони розібрались… Вони розберуться із цим, вони мені пообіцяли", – сказав він.

Також президент визнав, що досі не вирішене питання "нормальних ротацій", адже "люди дійсно втомлені".

"Я можу подякувати їм і сказати, що і військові, і Генштаб, і Міноборони повинні найближчим часом зробити все, щоби допомогти їм, підтримати, дати більше ротацій, більше відпусток, знайти справедливість [у питанні контрактів] 18-24", – додав він.