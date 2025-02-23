Контракты 18-24. Зеленский обещает, что с неравными условиями разберутся
Президент Владимир Зеленский обещает решить вопрос с неравными условиями для добровольцев 18-24 лет, вставших в ряды Вооруженных Сил Украины в начале большой войны, и для граждан этого возраста, которым сейчас предлагают спецконтракты. Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".
Зеленского спросили, возможны ли четкие сроки службы в нынешних реалиях, ведь многие военные демотивированы, особенно на фоне истории с преференциями для контрактников 18-24 лет.
"Я попросил разобраться с некоторыми вещами, которые не сработали в контракте 18-24. Прежде всего с теми парнями, которые в возрасте 18-24 пошли с самого начала [полномасштабной] войны добровольцами, а на них не распространяется контракт", – сказал президент.
Он заверил, что этот вопрос будет решен.
"Я попросил, чтобы они разобрались… Они разберутся с этим, они мне пообещали", – сказал он.
Также президент признал, что до сих пор не решен вопрос "нормальных ротаций", ведь "люди действительно устали".
"Я могу поблагодарить их и сказать, что и военные, и Генштаб, и Минобороны должны в ближайшее время сделать все, чтобы помочь им, поддержать, дать больше ротаций, больше отпусков, найти справедливость [в вопросе контрактов] 18-24", – добавил он.
- 11 февраля Минобороны объявило о новом проекте "Контракт 18-24" – он предусматривает специальные условия для украинцев немобилизационного возраста, решивших добровольно вступить в ВСУ. В частности, предполагается выплата 1 млн грн и разные социальные льготы.
- Это вызвало резонанс среди военных, так как многие пошли защищать Украину добровольцами в самом начале полномасштабного вторжения, и в результате у них нет ни таких же выплат, ни сроков демобилизации.