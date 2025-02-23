Контракты 18-24. Зеленский обещает, что с неравными условиями разберутся

Президент заверил, что Генштаб и Минобороны займутся тем, чтобы была справедливость в отношении новых контрактов и ротаций для тех, кто давно служит

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский обещает решить вопрос с неравными условиями для добровольцев 18-24 лет, вставших в ряды Вооруженных Сил Украины в начале большой войны, и для граждан этого возраста, которым сейчас предлагают спецконтракты. Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

Зеленского спросили, возможны ли четкие сроки службы в нынешних реалиях, ведь многие военные демотивированы, особенно на фоне истории с преференциями для контрактников 18-24 лет.

"Я попросил разобраться с некоторыми вещами, которые не сработали в контракте 18-24. Прежде всего с теми парнями, которые в возрасте 18-24 пошли с самого начала [полномасштабной] войны добровольцами, а на них не распространяется контракт", – сказал президент.

Он заверил, что этот вопрос будет решен.

"Я попросил, чтобы они разобрались… Они разберутся с этим, они мне пообещали", – сказал он.

Также президент признал, что до сих пор не решен вопрос "нормальных ротаций", ведь "люди действительно устали".

"Я могу поблагодарить их и сказать, что и военные, и Генштаб, и Минобороны должны в ближайшее время сделать все, чтобы помочь им, поддержать, дать больше ротаций, больше отпусков, найти справедливость [в вопросе контрактов] 18-24", – добавил он.