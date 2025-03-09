Чоловіків 18-24 років найбільше цікавлять контракти на посади розвідника та снайпера - ЗСУ
Серед чоловіків непризовного віку 18-24 років, які зацікавлені в укладанні контракту зі Збройними Силами України, найбільш запитуваними є посади розвідника та снайпера. Про це для YouTube міністерства оборони розповів начальник Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ Віктор Самохін.
"Молодь у нас більш драйвова, і вони всі чомусь хочуть бути або розвідниками, або снайперами. Ми пропонуємо залежно від наявності посади, кількість посад у нас обмежена", - сказав він.
За словами Самохіна, фахівці з рекрутингу пропонують молодим людям весь перелік посад, які передбачає контракт. Вони наступні:
→ стрілець;
→ старший стрілець;
→ стрілець-снайпер;
→ стрілець-санітар;
→ гранатометник;
→ помічник гранатометника;
→ старший гранатометник;
→ розвідник;
→ старший розвідник.
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