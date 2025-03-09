Чоловіків 18-24 років найбільше цікавлять контракти на посади розвідника та снайпера - ЗСУ

Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

Серед чоловіків непризовного віку 18-24 років, які зацікавлені в укладанні контракту зі Збройними Силами України, найбільш запитуваними є посади розвідника та снайпера. Про це для YouTube міністерства оборони розповів начальник Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ Віктор Самохін.

"Молодь у нас більш драйвова, і вони всі чомусь хочуть бути або розвідниками, або снайперами. Ми пропонуємо залежно від наявності посади, кількість посад у нас обмежена", - сказав він.

За словами Самохіна, фахівці з рекрутингу пропонують молодим людям весь перелік посад, які передбачає контракт. Вони наступні:

→ стрілець;

→ старший стрілець;

→ стрілець-снайпер;

→ стрілець-санітар;

→ гранатометник;

→ помічник гранатометника;

→ старший гранатометник;

→ розвідник;

→ старший розвідник.