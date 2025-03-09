ВСУ: Мужчин 18-24 лет больше всего интересуют контракты на должности разведчика и снайпера
Среди мужчин непризывного возраста 18-24 лет, которые заинтересованы в заключении контракта с Вооруженными Силами Украины, наиболее запрашиваемы должности разведчика и снайпера. Об этом для YouTube министерства обороны рассказал начальник Центра комплектования и рекрутинга морской пехоты Военно-морских сил ВСУ Виктор Самохин.
"Молодежь у нас более драйвовая, и они все почему-то хотят быть либо разведчиками, либо снайперами. Мы предлагаем в зависимости от наличия должности, количество должностей у нас ограничено", - сказал он.
По словам Самохина, специалисты по рекрутингу предлагают молодым людям весь перечень должностей, предусматривающих контракт. Они следующие:
→ стрелок;
→ старший стрелок;
→ стрелок-снайпер;
→ стрелок-санитар;
→ гранатометчик;
→ помощник гранатометчика;
→ старший гранатометчик;
→ разведчик;
→ старший разведчик.
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