ВСУ: Мужчин 18-24 лет больше всего интересуют контракты на должности разведчика и снайпера

В общей сложности контракт "18-24" предлагает девять должностей, среди которых разведчик и снайпер

Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Среди мужчин непризывного возраста 18-24 лет, которые заинтересованы в заключении контракта с Вооруженными Силами Украины, наиболее запрашиваемы должности разведчика и снайпера. Об этом для YouTube министерства обороны рассказал начальник Центра комплектования и рекрутинга морской пехоты Военно-морских сил ВСУ Виктор Самохин.

"Молодежь у нас более драйвовая, и они все почему-то хотят быть либо разведчиками, либо снайперами. Мы предлагаем в зависимости от наличия должности, количество должностей у нас ограничено", - сказал он.

По словам Самохина, специалисты по рекрутингу предлагают молодым людям весь перечень должностей, предусматривающих контракт. Они следующие:

→ стрелок;

→ старший стрелок;

→ стрелок-снайпер;

→ стрелок-санитар;

→ гранатометчик;

→ помощник гранатометчика;

→ старший гранатометчик;

→ разведчик;

→ старший разведчик.