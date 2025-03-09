ВСУ: Мужчин 18-24 лет больше всего интересуют контракты на должности разведчика и снайпера
Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Среди мужчин непризывного возраста 18-24 лет, которые заинтересованы в заключении контракта с Вооруженными Силами Украины, наиболее запрашиваемы должности разведчика и снайпера. Об этом для YouTube министерства обороны рассказал начальник Центра комплектования и рекрутинга морской пехоты Военно-морских сил ВСУ Виктор Самохин.

"Молодежь у нас более драйвовая, и они все почему-то хотят быть либо разведчиками, либо снайперами. Мы предлагаем в зависимости от наличия должности, количество должностей у нас ограничено", - сказал он.

По словам Самохина, специалисты по рекрутингу предлагают молодым людям весь перечень должностей, предусматривающих контракт. Они следующие:

стрелок;
старший стрелок;
стрелок-снайпер;
стрелок-санитар;
гранатометчик;
помощник гранатометчика;
старший гранатометчик;
разведчик;
старший разведчик.

  • 19 ноября 2024 года президент Зеленский в очередной раз заявил, что призывной возраст в Украине снижать не планируют. В то же время он анонсировал "мотивационные контракты" для тех, кто не достиг мобилизационного возраста.
  • 8 февраля 2025 года он заявил, что Минобороны вместе с боевыми бригадами нарабатывают вариант контракта, который могли бы заключить мужчины 18-24 лет с Вооруженными Силами Украины.
  • 13 февраля правительство опубликовало детали постановления №153 о заключении контрактов для мужчин 18-24 лет, не подлежащих мобилизации. В частности, документом предусматривается обязательное участие в боевых действиях не менее полугода.
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