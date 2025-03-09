Первые новобранцы по контракту "18-24" приняли присягу в ВСУ

В дальнейшем они будут проходить обучение

Фото: 10 горно-штурмовая бригада "Эдельвейс"

Первые военнослужащие, вступившие в армию по контракту "18-24", приняли присягу в 10 горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

В дальнейшем они будут проходить обучение.

В "Эдельвейсе" рассказали, что городской голова Коломыи (место базирования подразделения) объявил о дополнительных выплатах 30 000 грн на приобретение необходимой амуниции тем, кто заключит контракт "18-24" с бригадой.

Контракт "18-24" – это проект, запущенный Министерством обороны в феврале 2025 года для мужчин непризывного возраста.

Согласно ему украинцы в возрасте 18-24 лет могут подписать контракт и получить специальные условия. В частности, предусмотрена выплата 1 млн грн (200 000 грн сразу, остальные – во время службы), ипотека под ноль процентов и другие льготы.