Первые новобранцы по контракту "18-24" приняли присягу в ВСУ
Первые военнослужащие, вступившие в армию по контракту "18-24", приняли присягу в 10 горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.
В дальнейшем они будут проходить обучение.
В "Эдельвейсе" рассказали, что городской голова Коломыи (место базирования подразделения) объявил о дополнительных выплатах 30 000 грн на приобретение необходимой амуниции тем, кто заключит контракт "18-24" с бригадой.
Контракт "18-24" – это проект, запущенный Министерством обороны в феврале 2025 года для мужчин непризывного возраста.
Согласно ему украинцы в возрасте 18-24 лет могут подписать контракт и получить специальные условия. В частности, предусмотрена выплата 1 млн грн (200 000 грн сразу, остальные – во время службы), ипотека под ноль процентов и другие льготы.
- Спецконтракт для мужчин непризывного возраста появился на фоне отказа украинских властей от снижения возраста мобилизации.
- В Сухопутных войсках сообщали, что среди мужчин в возрасте 18-24 года наиболее востребованными являются должности разведчика и снайпера.