Расширен список бригад, к которым можно присоединиться по "Контракту 18-24"
Расширен список бригад Вооруженных Сил Украины, к которым можно присоединиться по "Контракту 18-24". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
К шести бригадам, с которыми добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракты, добавились еще 10. В списке – штурмовые, механизированные и бригада морской пехоты.
Полный список:
→ 3-я отдельная штурмовая бригада;
→ 24-я отдельная механизированная бригада;
→ 93-я отдельная механизированная бригада;
→ 30-я отдельная механизированная бригада;
→ 128-я отдельная горно-штурмовая бригада;
→ 36-я отдельная бригада морской пехоты;
→ 39-я отдельная бригада береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты;
→ 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада Десантно-штурмовых войск;
→ 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ;
→ 59-я отдельная штурмовая бригада.
По-прежнему можно присоединиться и к 72-й отдельной механизированной бригаде, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 38-й отдельной бригаде морской пехоты, 28-й отдельной механизированной бригаде, 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде и 92-й отдельной штурмовой бригаде.
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