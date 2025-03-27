Расширен список бригад, к которым можно присоединиться по "Контракту 18-24"

Раньше добровольцы имели возможность присоединиться к шести бригадам, теперь их стало 16

Украинский военный (Фото: Генштаб)

Расширен список бригад Вооруженных Сил Украины, к которым можно присоединиться по "Контракту 18-24". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

К шести бригадам, с которыми добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракты, добавились еще 10. В списке – штурмовые, механизированные и бригада морской пехоты.

Полный список:

→ 3-я отдельная штурмовая бригада;

→ 24-я отдельная механизированная бригада;

→ 93-я отдельная механизированная бригада;

→ 30-я отдельная механизированная бригада;

→ 128-я отдельная горно-штурмовая бригада;

→ 36-я отдельная бригада морской пехоты;

→ 39-я отдельная бригада береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты;

→ 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада Десантно-штурмовых войск;

→ 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ;

→ 59-я отдельная штурмовая бригада.

По-прежнему можно присоединиться и к 72-й отдельной механизированной бригаде, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 38-й отдельной бригаде морской пехоты, 28-й отдельной механизированной бригаде, 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде и 92-й отдельной штурмовой бригаде.

Фото: Генштаб