Военные 18-24 лет смогут получать высшее образование, не прерывая службу – Умеров
Военнослужащие в возрасте от 18 до 24 лет смогут получать высшее образование, не прерывая службы. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
По его словам, оборонное ведомство разработало изменения в Положение о прохождении военной службы, позволяющие контрактникам и призывникам в возрасте 18-24 лет учиться в учреждениях высшего образования.
Для этого нужно получить разрешение от командира соединения или высшего командования. Решение оформляется приказом по воинской части.
Умеров подчеркнул, что это особенно важно для подписавших контракт по проекту "Контракт 18-24".
"Такие военнослужащие получат возможность не только служить, но и учиться, развивать профессиональные навыки и готовиться к будущей карьере – как в армии, так и в гражданской жизни", – добавил он.
Проект, разработанный и представленный Минобороны, одобрило правительство. В ближайшее время он будет подан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
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