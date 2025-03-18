Військові 18-24 років зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу – Умєров

Для цього необхідно отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування, уточнив міністр оборони

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Військовослужбовці у віці від 18 до 24 років зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, оборонне відомство розробило зміни до Положення про проходження військової служби, які дають змогу контрактникам та призовникам у віці 18-24 років навчатися у закладах вищої освіти.

Для цього необхідно отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування. Рішення оформлюється наказом по військовій частині.

Умєров наголосив, що це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом "Контракт 18-24".

"Такі військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар’єри – як у війську, так і в цивільному житті", – додав він.

Проєкт, розроблений і поданий Міноборони, схвалив уряд. Найближчим часом він буде поданий на підпис президенту Володимиру Зеленському.