За контрактом 18-24 до війська приєдналися до 500 людей, на черзі 1500 – Паліса
За два місяці завдяки проєкту "Контракт 18-24" до війська долучилися до 500 осіб, на етапі підписання контракту ще 1500 людей. Про це заявив заступник голови Офісу президента полковник Павло Паліса в інтерв'ю медіа Bihus.Info.
Водночас він зауважив, що заявок на проєкт було "надзвичайно багато", проте деякі люди давали згоду, але до підписання контракту не дійшли.
Посадовець припустив, що це може бути пов'язане з віковою категорією 18-24 роки для кандидатів.
"Ми ще вивчаємо, ми обов'язково досліджуємо причини, які впливали на те, що людина на словах погодилася, але до підписання не дійшло. От, власне, там десь батьки впливають, десь там все-таки подумав [кандидат]: "Ай, тут мир-дружба-помідори скоро буде, не треба [мобілізуватися]". Ну, різні причини, які є", – додав Паліса.
За його словами, влада досліджує й аналізує ці питання, аби зробити висновки та "допиляти щось" у програмі, де це буде потрібно.
Контракт "18-24" – це проєкт, запущений Міністерством оборони 11 лютого 2025 року для чоловіків непризовного віку. За ним українці віком 18-24 роки можуть підписати контракт та отримати спеціальні умови. Зокрема, передбачена виплата 1 млн грн (200 000 грн одразу, решта – під час служби), іпотека під нуль відсотків та інші пільги (детальніше тут).
Такий проєкт з'явився на тлі відмови української влади від зниження віку мобілізації.
- 9 березня перші військовослужбовці, які вступили до армії за контрактом "18-24", склали присягу у 10 гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс".