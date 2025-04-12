За контрактом 18-24 до війська приєдналися до 500 людей, на черзі 1500 – Паліса

Чиновник повідомив, що заявок на проєкт було "надзвичайно багато", проте деякі люди давали згоду, але до підписання контракту не дійшли

Павло Паліса (Фото: Офіс президента)

За два місяці завдяки проєкту "Контракт 18-24" до війська долучилися до 500 осіб, на етапі підписання контракту ще 1500 людей. Про це заявив заступник голови Офісу президента полковник Павло Паліса в інтерв'ю медіа Bihus.Info.

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Водночас він зауважив, що заявок на проєкт було "надзвичайно багато", проте деякі люди давали згоду, але до підписання контракту не дійшли.

Посадовець припустив, що це може бути пов'язане з віковою категорією 18-24 роки для кандидатів.

"Ми ще вивчаємо, ми обов'язково досліджуємо причини, які впливали на те, що людина на словах погодилася, але до підписання не дійшло. От, власне, там десь батьки впливають, десь там все-таки подумав [кандидат]: "Ай, тут мир-дружба-помідори скоро буде, не треба [мобілізуватися]". Ну, різні причини, які є", – додав Паліса.

За його словами, влада досліджує й аналізує ці питання, аби зробити висновки та "допиляти щось" у програмі, де це буде потрібно.