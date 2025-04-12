По контракту 18-24 к войску присоединились до 500 человек, на очереди 1500 – Палиса
За два месяца благодаря проекту "Контракт 18-24" к армии присоединились до 500 человек, на этапе подписания контракта еще 1500 человек. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента полковник Павел Палиса в интервью медиа Bihus.Info.
В то же время, он отметил, что заявок на проект было "чрезвычайно много", однако некоторые люди давали согласие, но до подписания контракта не дошли.
Чиновник предположил, что это может быть связано с возрастной категорией 18-24 года для кандидатов.
"Мы еще изучаем, мы обязательно исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Вот, собственно, там где-то родители влияют, где-то там все-таки подумал [кандидат]: "Ай, тут мир-дружба-помидоры скоро будет, не надо [мобилизоваться]". Ну, разные причины, которые есть", – добавил Палиса.
По его словам, власти исследуют и анализируют эти вопросы, чтобы сделать выводы и "допилить что-то" в программе, где это потребуется.
Контракт "18-24" – это проект, запущенный Министерством обороны 11 февраля 2025 года для мужчин непризывного возраста. За ним украинцы в возрасте 18-24 лет могут подписать контракт и получить специальные условия. В частности, предусмотрена выплата 1 млн грн (200 000 грн сразу, остальные – во время службы), ипотека под ноль процентов и другие льготы (подробнее здесь).
Такой проект появился на фоне отказа украинских властей от снижения возраста мобилизации.
- 9 марта первые военнослужащие, вступившие в армию по контракту "18-24", приняли присягу в 10 горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".