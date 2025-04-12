По контракту 18-24 к войску присоединились до 500 человек, на очереди 1500 – Палиса

Чиновник сообщил, что заявок на проект было "чрезвычайно много", однако некоторые люди давали согласие, но до подписания контракта не пришли

Павел Палиса (Фото: Офис президента)

За два месяца благодаря проекту "Контракт 18-24" к армии присоединились до 500 человек, на этапе подписания контракта еще 1500 человек. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента полковник Павел Палиса в интервью медиа Bihus.Info.

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В то же время, он отметил, что заявок на проект было "чрезвычайно много", однако некоторые люди давали согласие, но до подписания контракта не дошли.

Чиновник предположил, что это может быть связано с возрастной категорией 18-24 года для кандидатов.

"Мы еще изучаем, мы обязательно исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Вот, собственно, там где-то родители влияют, где-то там все-таки подумал [кандидат]: "Ай, тут мир-дружба-помидоры скоро будет, не надо [мобилизоваться]". Ну, разные причины, которые есть", – добавил Палиса.

По его словам, власти исследуют и анализируют эти вопросы, чтобы сделать выводы и "допилить что-то" в программе, где это потребуется.