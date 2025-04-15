Минобороны увеличило количество должностей по проекту "Контракт 18-24": полный перечень

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Министерство обороны увеличило перечень должностей, доступных для добровольцев по программе "Контракт 18-24". Об этом сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров.

По его словам, это позволит каждому, кто готов присоединиться к армии, выбрать направление, где его навыки и умения будут наиболее эффективными.

Количество доступных должностей увеличено вдвое – с девяти до 18. Новые позиции:

→ старший стрелок-номер обслуживания;

→ пулеметчик;

→ пулеметчик-разведчик;

→ старший наводчик;

→ разведчик-наводчик;

→ разведчик-номер обслуживания;

→ разведчик-радиотелефонист;

→ разведчик-оператор;

→ старший разведчик-стрелок-снайпер.

Они дополняют появившийся ранее в рамках проекта перечень:

→ стрелок;

→ старший стрелок;

→ стрелок-снайпер;

→ стрелок-санитар;

→ помощник гранатометчика;

→ гранатометчик;

→ старший гранатометчик;

→ разведчик;

→ старший разведчик.

Умеров напомнил, что в проекте "Контракт 18-24" принимают участие 16 бригад Вооруженных Сил Украины.