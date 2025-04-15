Минобороны увеличило количество должностей по проекту "Контракт 18-24": полный перечень
Министерство обороны увеличило перечень должностей, доступных для добровольцев по программе "Контракт 18-24". Об этом сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров.
По его словам, это позволит каждому, кто готов присоединиться к армии, выбрать направление, где его навыки и умения будут наиболее эффективными.
Количество доступных должностей увеличено вдвое – с девяти до 18. Новые позиции:
→ старший стрелок-номер обслуживания;
→ пулеметчик;
→ пулеметчик-разведчик;
→ старший наводчик;
→ разведчик-наводчик;
→ разведчик-номер обслуживания;
→ разведчик-радиотелефонист;
→ разведчик-оператор;
→ старший разведчик-стрелок-снайпер.
Они дополняют появившийся ранее в рамках проекта перечень:
→ стрелок;
→ старший стрелок;
→ стрелок-снайпер;
→ стрелок-санитар;
→ помощник гранатометчика;
→ гранатометчик;
→ старший гранатометчик;
→ разведчик;
→ старший разведчик.
Умеров напомнил, что в проекте "Контракт 18-24" принимают участие 16 бригад Вооруженных Сил Украины.
- "Контракт 18-24" – это проект, запущенный Минобороны 11 февраля 2025 года для мужчин непризывного возраста. В его рамках украинцы в возрасте 18-24 лет могут подписать контракт и получить специальные условия (подробнее здесь).
- Такой проект появился на фоне отказа украинских властей от снижения возраста мобилизации.