Госпогранслужба начала рекрутинг по программе "Контракт 18-24"
Государственная пограничная служба приступила к рекрутингу по программе "Контракт 18-24". Об этом на брифинге сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ.
По словам представителя, ГПСУ, как и другие подразделения Сил обороны, нуждается в добровольцах, готовых встать на защиту страны. Работа по набору в пограничные подразделения идет постоянно через центры комплектования, которые есть по всей Украине.
"И комплектуемся мы, как по мобилизации, так и на контрактной основе. Собственно, 10 наших органов охраны государственной границы – это пограничные отряды, еще раньше получили возможность комплектования по мобилизации без привлечения представителей Территориальных центров комплектования. И за последнее время, за последние дни фактически есть изменения по приобщению подразделений Государственной пограничной службы к комплектованию по Контракту 18-24", – сказал Демченко.
Он добавил, что речь идет прежде всего о боевых бригадах.
По словам Демченко, многие граждане вступают в подразделения Государственной пограничной службы не только по мобилизации, но и подписывая контракт и выбирая для себя соответствующую вакантную должность.
Отдельно он подчеркнул важность подразделений, связанных с БПЛА.
Сейчас активно развиваются у нас подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов. Фактически это есть в каждой боевой бригаде, а также в линейных пограничных отрядах, в частности, это касается и Харьковского, Сумского пограничных отрядов, бригад "Форпост", "Гарт", "Стальной границы", "Месть" и других", – сказал спикер ГПСУ.
- "Контракт 18-24" – это проект, запущенный Минобороны 11 февраля 2025 года для мужчин непризывного возраста. По нему украинцы в возрасте 18-24 лет могут подписать контракт и получить специальные условия (подробнее здесь).
- Такой проект появился на фоне отказа украинских властей от снижения возраста мобилизации.
- Министерство обороны 15 апреля увеличило перечень должностей, доступных для добровольцев по программе "Контракт 18-24".