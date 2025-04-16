Госпогранслужба начала рекрутинг по программе "Контракт 18-24"

Андрей Демченко (Фото: Пресс-служба МВД)

Государственная пограничная служба приступила к рекрутингу по программе "Контракт 18-24". Об этом на брифинге сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ.

По словам представителя, ГПСУ, как и другие подразделения Сил обороны, нуждается в добровольцах, готовых встать на защиту страны. Работа по набору в пограничные подразделения идет постоянно через центры комплектования, которые есть по всей Украине.

"И комплектуемся мы, как по мобилизации, так и на контрактной основе. Собственно, 10 наших органов охраны государственной границы – это пограничные отряды, еще раньше получили возможность комплектования по мобилизации без привлечения представителей Территориальных центров комплектования. И за последнее время, за последние дни фактически есть изменения по приобщению подразделений Государственной пограничной службы к комплектованию по Контракту 18-24", – сказал Демченко.

Он добавил, что речь идет прежде всего о боевых бригадах.

По словам Демченко, многие граждане вступают в подразделения Государственной пограничной службы не только по мобилизации, но и подписывая контракт и выбирая для себя соответствующую вакантную должность.

Отдельно он подчеркнул важность подразделений, связанных с БПЛА.

Сейчас активно развиваются у нас подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов. Фактически это есть в каждой боевой бригаде, а также в линейных пограничных отрядах, в частности, это касается и Харьковского, Сумского пограничных отрядов, бригад "Форпост", "Гарт", "Стальной границы", "Месть" и других", – сказал спикер ГПСУ.

"Контракт 18-24" – это проект, запущенный Минобороны 11 февраля 2025 года для мужчин непризывного возраста. По нему украинцы в возрасте 18-24 лет могут подписать контракт и получить специальные условия (подробнее здесь).

Такой проект появился на фоне отказа украинских властей от снижения возраста мобилизации.

Министерство обороны 15 апреля увеличило перечень должностей, доступных для добровольцев по программе "Контракт 18-24".