Правительство не будет понижать мобилизационный возраст в Украине – Стефанчук
Парламент Украины не будет "играть" с мобилизационным возрастом, то есть понижать его до 18-24 лет. Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью Громадському радіо.
Он отметил, что правительство в свое время уже снизило возраст мобилизации с 27 до 25 лет. А для мужчин от 18 до 24 лет действуют специальные программы, которые на добровольных началах принимают в ряды Вооруженных Сил Украины.
"Я не думаю, что парламент будет каким-то образом еще играть с призывным возрастом, потому что нам, бесспорно, нужно думать о государственности, но надо думать и о будущем нашего государства", – сказал Стефанчук.
Он назвал украинцев в возрасте от нуля до 18 лет и более "золотым фондом" Украины. Именно они, по словам главы ВР, будут отстраивать Украину, и ВСУ сейчас воюют ради них и их безопасности.
"Поэтому я думаю, что парламент не будет возвращаться к этому вопросу по снижению возраста мобилизации", – резюмировал Стефанчук.
- 15 апреля Минобороны увеличило количество должностей по проекту "Контракт 18-24".
- 16 апреля в Украине были продолжены военное положение и мобилизация, несмотря на раздор в Раде.
- Также стало известно, что Госпогранслужба начала рекрутинг по программе "Контракт 18-24". Отмечается, что ГНСУ нуждается в добровольцах, готовых встать на защиту страны.
- 18 апреля сообщалось, что власти готовят механизм, позволяющий заменить военных на фронте, но нужны новобранцы.