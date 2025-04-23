Правительство не будет понижать мобилизационный возраст в Украине – Стефанчук

Руслан Стефанчук (Фото: x.com/r_stefanchuk)

Парламент Украины не будет "играть" с мобилизационным возрастом, то есть понижать его до 18-24 лет. Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью Громадському радіо.

Он отметил, что правительство в свое время уже снизило возраст мобилизации с 27 до 25 лет. А для мужчин от 18 до 24 лет действуют специальные программы, которые на добровольных началах принимают в ряды Вооруженных Сил Украины.

"Я не думаю, что парламент будет каким-то образом еще играть с призывным возрастом, потому что нам, бесспорно, нужно думать о государственности, но надо думать и о будущем нашего государства", – сказал Стефанчук.

Он назвал украинцев в возрасте от нуля до 18 лет и более "золотым фондом" Украины. Именно они, по словам главы ВР, будут отстраивать Украину, и ВСУ сейчас воюют ради них и их безопасности.

"Поэтому я думаю, что парламент не будет возвращаться к этому вопросу по снижению возраста мобилизации", – резюмировал Стефанчук.