Власти готовят механизм, который позволит заменить военных на фронте, но нужны новобранцы

Генерал-лейтенант Гаврилюк отметил, что это случится только тогда, когда у Украины будет достаточный человеческий ресурс

Иван Гаврилюк (Фото: Минобороны)

Власти готовят механизм, который при достаточном количестве новобранцев позволит постепенно заменить военных на фронте, начиная с тех, кто выполняет боевые задания с 2022 года. Об этом сообщил бывший первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, завершена подготовка такого механизма и он прорабатывается на практике.

Военный подчеркнул, что это произойдет только тогда, когда Украина будет иметь человеческий ресурс для подготовки и замены воюющих подразделений.

"Понятно, что бусификация – это позорное явление. Мы делаем все для того, чтобы избежать данного явления", – добавил Гаврилюк.

Также он рассказал, что Минобороны работает над возможными способами, чтобы покрыть некомплект войск на передовых позициях.

По словам военного, для этого правительство ставит вопрос о возможности создания подразделений из лиц 18-24 лет, которые присоединились к армии по контракту.

Гаврилюк отметил, что по Украине действуют более 50 рекрутинговых центров для добровольного вступления в армию граждан, а также ведется работа по привлечению иностранцев для выполнения задач в районах боевых действий.

18 апреля правительство приняло решение уволить Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны.

Министр Умеров заявил, что тот остается в команде и получит новую должность.