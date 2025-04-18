Влада готує механізм, що дозволить замінити військових на фронті, але потрібні новобранці

Генерал-лейтенант Гаврилюк зауважив, що це трапиться лише тоді, коли Україна матиме достатній людський ресурс

Іван Гаврилюк (Фото: Міноборони)

Влада готує механізм, який за умови достатньої кількості новобранців дозволить поступово замінити військових на фронті, починаючи з тих, хто виконує бойові завдання з 2022 року. Про це повідомив колишній перший заступник міністра оборони, Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, завершено підготовку такого механізму й він опрацьовується на практиці.

Військовий наголосив, що це відбудеться тільки тоді, коли Україна матиме людський ресурс для підготовки та заміни підрозділів, які воюють.

"Ясна річ, що бусифікація – це ганебне явище. Ми робимо все для того, щоб уникнути даного явища", – додав Гаврилюк.

Також він розповів, що Міноборони працює над можливими шляхами, щоб покрити некомплект військ на передових позиціях.

За словами військового, для цього уряд ставить питання можливості створення підрозділів з осіб 18-24 років, що долучилися до армії за контрактом.

Гаврилюк зауважив, що в Україні діє понад 50 рекрутингових центрів для добровільного вступу до війська громадян, а також ведеться робота з залучення іноземців для виконання завдань у районах бойових дій.

18 квітня уряд ухвалив рішення звільнити Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони.

Міністр Умєров заявив, що той залишається у команді та отримає нову посаду.