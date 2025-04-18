Влада готує механізм, що дозволить замінити військових на фронті, але потрібні новобранці
Влада готує механізм, який за умови достатньої кількості новобранців дозволить поступово замінити військових на фронті, починаючи з тих, хто виконує бойові завдання з 2022 року. Про це повідомив колишній перший заступник міністра оборони, Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
За його словами, завершено підготовку такого механізму й він опрацьовується на практиці.
Військовий наголосив, що це відбудеться тільки тоді, коли Україна матиме людський ресурс для підготовки та заміни підрозділів, які воюють.
"Ясна річ, що бусифікація – це ганебне явище. Ми робимо все для того, щоб уникнути даного явища", – додав Гаврилюк.
Також він розповів, що Міноборони працює над можливими шляхами, щоб покрити некомплект військ на передових позиціях.
За словами військового, для цього уряд ставить питання можливості створення підрозділів з осіб 18-24 років, що долучилися до армії за контрактом.
Гаврилюк зауважив, що в Україні діє понад 50 рекрутингових центрів для добровільного вступу до війська громадян, а також ведеться робота з залучення іноземців для виконання завдань у районах бойових дій.
- 18 квітня уряд ухвалив рішення звільнити Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони.
- Міністр Умєров заявив, що той залишається у команді та отримає нову посаду.