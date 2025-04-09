Сирський про демобілізацію: Близько 350 000 військових звільнилися б одразу

Олександр Сирський (Фото: Telegram головкома)

Україна фактично втратила б третину армії, якби зараз демобілізувалися військові, які служать з 2022 року. Про це в інтерв'ю LB заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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Він нагадав, як торік Верховна Рада обговорювала можливість включити в закон про мобілізацію питання демобілізації та дати можливість демобілізуватися тим, хто відслужив три роки.

"Тоді ми порахували, що у квітні цього року з усієї кількості угруповання, яке було у нас на фронті, близько 350 000 звільнилися б одразу", – додав головком, наголосивши, що у такому випадку Україна втратила б третину армії.

У січні президент Володимир Зеленський, порушуючи питання мобілізації, сказав: "Ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому… ну тоді треба було в перший день здаватися".

У квітні 2024 року парламентарі прибрали з нового законопроєкту про мобілізацію положення, що регулювали питання демобілізації.

В Міноборони сказали, що парламентський комітет із питань нацбезпеки й оборони рекомендував розробити новий законопроєкт про демобілізацію впродовж восьми місяців.

20 грудня у Міноборони заявили, що законопроєкт про демобілізацію майже готовий, однак його реалізація неможлива без формування нових резервів.