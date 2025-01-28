Зеленський: Якщо зараз половина армії піде додому, тоді треба було в перший день здаватись

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Президент Володимир Зеленський визнав, що існує багато запитів від військових щодо демобілізації, проте законом цього наразі не передбачено, і це призвело б до просування армії РФ. Про це він сказав в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

Він наголосив, що спочатку всі українці фокусувались на тому, щоб захистити все своє "швидко", але потім війна виявилась довгою, тому вона втомлює будь-яку людину.

Зеленський зазначив, що військові мають ротації та відпустки, однак визнав, що цього, безумовно, недостатньо і треба працювати над якістю цього.

"І є питання щодо того, а як повернутись додому і не повертатись на фронт. Чи є такі запити? Безумовно є. Але вони не передбачені сьогодні законом. Воєнний стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів, які є в країні – абсолютно всіх", – сказав президент.

Тому, за його словами, важливо якомога швидше завершити війну та примусити до цього Росію.

"Ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому… ну тоді треба було в перший день здаватися. Так і є, тому що якщо завтра половина людей повернеться додому, Путін нас вб’є. Просто вб’є. Всіх", – вважає Зеленський.

Він нагадав, як просувалась російська армія – у всіх містах і селах, де був спротив, окупанти все руйнували і вбивали людей, які там залишились.