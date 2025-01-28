Зеленский: Если сейчас половина армии уйдет домой, то нужно было в первый день сдаваться

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Президент Владимир Зеленский признал, что существует много запросов от военных по поводу демобилизации, однако законом этого пока не предусмотрено, и это привело бы к продвижению армии РФ. Об этом он сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли для газеты Il Foglio.

Он подчеркнул, что сначала все украинцы фокусировались на том, чтобы защитить все свое "быстро", но потом война оказалась долгой, поэтому она утомляет любого человека.

Зеленский отметил, что у военных есть ротации и отпуска, однако признал, что этого, безусловно, недостаточно и надо работать над качеством этого.

"И есть вопросы насчет того, а как вернуться домой и не возвращаться на фронт. Есть ли такие запросы? Безусловно, есть. Но они не предусмотрены сегодня законом. Военное положение предполагает мобилизацию людей и всех ресурсов, которые есть в стране – абсолютно всех", – сказал президент.

Поэтому, по его словам, важно как можно скорее завершить войну и принудить к этому Россию.

"Мы сегодня защищаемся. Если завтра, например, половина армии просто пойдет домой… ну тогда надо было в первый день сдаваться. Так и есть, потому что если завтра половина людей вернется домой, Путин нас убьет. Просто убьет. Всех", – считает Зеленский.

Он напомнил, как продвигалась российская армия – во всех городах и селах, где было сопротивление, оккупанты все разрушали и убивали оставшихся там людей.