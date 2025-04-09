Сырский о демобилизации: Около 350 000 военных уволились бы сразу

Александр Сырский (Фото: Telegram главкома)

Украина фактически потеряла бы треть армии, если бы сейчас демобилизовались военные, служащие с 2022 года. Об этом в интервью LB заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Он напомнил, как в прошлом году Верховная Рада обсуждала возможность включить в закон о мобилизации вопрос демобилизации и дать возможность демобилизоваться отслужившим три года.

"Тогда мы посчитали, что в апреле этого года из всего количества группировки, которая была у нас на фронте, около 350 000 уволились бы сразу", – добавил главком, подчеркнув, что в таком случае Украина потеряла бы треть армии.

В январе президент Владимир Зеленский, поднимая вопросы мобилизации, сказал: "Мы сегодня защищаемся. Если завтра, например, половина армии просто пойдет домой… ну тогда надо было в первый день сдаваться".

В апреле 2024 года парламентарии убрали из нового законопроекта о мобилизации положения, регулировавшие вопросы демобилизации.

В Минобороны сказали, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал разработать новый законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев.

20 декабря в Минобороны заявили, что законопроект о демобилизации почти готов, однако его реализация невозможна без формирования новых резервов.