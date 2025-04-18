Кабмін звільнив Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони

Іван Гаврилюк (Фото: Міністерство оборони)

На засіданні у п’ятницю, 18 квітня, уряд ухвалив рішення звільнити Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Звільнено Гаврилюка Івана Юрійовича з посади першого заступника міністра оборони України", – йдеться у повідомленні.

Гаврилюк став першим заступником міністра оборони Рустема Умєрова у травні 2024 року. До цього він був радником командувача Сил логістики Збройних Сил України та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

11 квітня Суспільне повідомило, що Гаврилюк йде з посади. Про це він сам розповів журналістам, однак причину не назвав.

ДОПОВНЕНО О 15:10. Умєров відреагував на звільнення Гаврилюка. Міністр подякував йому за роботу в надзвичайно складний період.

"Завдяки його зусиллям вдалося подолати низку викликів та забезпечити стабільність в одному з ключових напрямків діяльності міністерства. Генерал-лейтенант Гаврилюк залишається частиною нашої команди. Найближчим часом повідомимо про його нову сферу відповідальності", – написав Умєров.

1 жовтня 2024 року уряд звільнив заступника міністра оборони Гайдера й державну секретарку відомства Дараган.

5 листопада Кабмін звільнив ще одного заступника Умєрова – Юрія Джигира.

8 листопада уряд звільнив Олександра Сергія з посади заступника міністра оборони.

24 січня 2025 року Умєров анонсував звільнення свого заступника Кліменкова. Своє рішення міністр пояснив незадовільною роботою у сфері закупівель.