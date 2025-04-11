Генерал Гаврилюк йде з посади першого заступника міністра оборони – Суспільне

Іван Гаврилюк заявив, що йде у відставку за власним бажанням

Іван Гаврилюк (Фото: Міноборони)

Перший заступник міністра оборони генерал Іван Гаврилюк залишає посаду за власним бажанням. Про це він заявив у коментарі Суспільному.

Деталі свого рішення Гаврилюк не розкрив.

Раніше журналістка та членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко висловила припущення, що Гаврилюк може залишити свою посаду через конфлікт із Рустемом Умєровим.

"Конфлікт явно зрів давно. Кілька місяців мені розповідали, що Умєров вже ні на що не впливає (тільки їздить на переговори), а Гаврилюк – справжній міністр. І скоро ним взагалі стане", – йдеться у її дописі.

Гаврилюк став першим заступником Умєрова у травні 2024 року. До цього він був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Нардепка від Голосу та членкиня комітету Верховної Ради з питань оборони Соломія Бобровська заявила LIGA.net, що Гаврилюк є професійним, компетентним посадовцем, який працює на благо України.

"Він пророблював мільйон своєї й не своєї роботи і відповідав за купу напрямків. Так, міністр має ще девʼять заступників, але такої обʼємної роботи не робив окрім нього ніхто", – сказала вона.

На її думку, після звільнення Гаврилюка "на Міноборони тепер можна вішати табличку "Міністерство культури".

"Можливо Рустему, який займається переговорним процесом, буде простіше і краще піти в Офіс президента заступником Єрмака, аніж розпускати людей, на яких усе тримається", — додала Бобровська.