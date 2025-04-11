Кротевича прибрали зі списку на орден. Припускає, що через критику Сирського
Колишнього начальника штабу 12 бригади Національної гвардії України "Азов" Богдана Кротевича прибрали зі списку на отримання державної нагороди. Про це повідомив сам Кротевич і припустив, що це пов'язано з його позицією щодо заміни головнокомандувача.
За його словами, ще під час служби у війську командир бригади подав його на приставлення до нагороди.
"Процедура не з простих – тривала, бюрократична, але врешті-решт, через чотири місяці, президент підписав указ про моє нагородження", – зазначив військовий.
9 квітня заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар із позивним Калина надіслав скриншот з офіційного сайту Офісу президента, де Кротевича приставили до ордена Богдана Хмельницького II ступеня. Проте 10 квітня прізвище зникло з указу президента №223/2025 і станом на 11 квітня не з'явилося.
"Чому так сталося? Можливо, через мою чітку позицію щодо заміни головнокомандувача. Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу. Але вкотре я переконався – в цій системі ще дуже багато треба змінювати", – зазначив Кротевич.
Він майже впевнений, що це не Володимир Зеленський дав вказівку прибрати його ім'я зі списку, бо "це було б дивно". Ексначальник штабу "Азова" припустив, що в ОП є хтось, хто має повноваження "виправити" указ президента без погодження з ним.
За словами Кротевича, це робиться дуже просто: приносять новий текст указу і просять підписати знову, аргументуючи тим, що в попередньому документі була "помилка в прізвищі, її виправили". Він не виключив, що таким чином в указ можна внести "своїх кентів" і прибрати тих, хто не подобається.
"Насправді – це навіть смішно. Я уявляю собі, як десь хтось б’є кулаком по столу і каже: "От жеж, с**а, етот Кротевич. Не любить мене. А я тут, бл**а, з другою армією світу воюю!" І все стає на свої місця, для них не важливо, що ти заслуговуєш та робиш, важливо, щоб ти був зручним, слухняним та завжди казав "Так", – заявив військовий.
За його словами, найкраща нагорода для нього, це коли "адекватних військових" та армію не будуть чіпати інтригами та дадуть "нормально воювати".
9 квітня в інтерв'ю The Guardian Кротевич заявив, що головком Олександр Сирський має піти у відставку. За його словами, головком і нинішнє керівництво займаються "ручним мікроуправлінням всієї армії".
"Я почав отримувати від вищого армійського командування, від штабу головнокомандувача, накази, які ставали все більш і більш злочинними, які я, з чистою совістю, не міг виконувати та дотримуватися", – сказав Кротевич.
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