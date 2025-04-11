Кротевича прибрали зі списку на орден. Припускає, що через критику Сирського

Богдан Кротевич (Фото: t.me/ein_fruhling_2)

Колишнього начальника штабу 12 бригади Національної гвардії України "Азов" Богдана Кротевича прибрали зі списку на отримання державної нагороди. Про це повідомив сам Кротевич і припустив, що це пов'язано з його позицією щодо заміни головнокомандувача.

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За його словами, ще під час служби у війську командир бригади подав його на приставлення до нагороди.

"Процедура не з простих – тривала, бюрократична, але врешті-решт, через чотири місяці, президент підписав указ про моє нагородження", – зазначив військовий.

9 квітня заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар із позивним Калина надіслав скриншот з офіційного сайту Офісу президента, де Кротевича приставили до ордена Богдана Хмельницького II ступеня. Проте 10 квітня прізвище зникло з указу президента №223/2025 і станом на 11 квітня не з'явилося.

"Чому так сталося? Можливо, через мою чітку позицію щодо заміни головнокомандувача. Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу. Але вкотре я переконався – в цій системі ще дуже багато треба змінювати", – зазначив Кротевич.

Він майже впевнений, що це не Володимир Зеленський дав вказівку прибрати його ім'я зі списку, бо "це було б дивно". Ексначальник штабу "Азова" припустив, що в ОП є хтось, хто має повноваження "виправити" указ президента без погодження з ним.

За словами Кротевича, це робиться дуже просто: приносять новий текст указу і просять підписати знову, аргументуючи тим, що в попередньому документі була "помилка в прізвищі, її виправили". Він не виключив, що таким чином в указ можна внести "своїх кентів" і прибрати тих, хто не подобається.

"Насправді – це навіть смішно. Я уявляю собі, як десь хтось б’є кулаком по столу і каже: "От жеж, с**а, етот Кротевич. Не любить мене. А я тут, бл**а, з другою армією світу воюю!" І все стає на свої місця, для них не важливо, що ти заслуговуєш та робиш, важливо, щоб ти був зручним, слухняним та завжди казав "Так", – заявив військовий.

За його словами, найкраща нагорода для нього, це коли "адекватних військових" та армію не будуть чіпати інтригами та дадуть "нормально воювати".

9 квітня в інтерв'ю The Guardian Кротевич заявив, що головком Олександр Сирський має піти у відставку. За його словами, головком і нинішнє керівництво займаються "ручним мікроуправлінням всієї армії".

"Я почав отримувати від вищого армійського командування, від штабу головнокомандувача, накази, які ставали все більш і більш злочинними, які я, з чистою совістю, не міг виконувати та дотримуватися", – сказав Кротевич.