Кротевича убрали из списка на орден. Предполагает, что из-за критики Сырского

Богдан Кротевич (Фото: t.me/ein_fruhling_2)

Бывший начальник штаба 12 бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан Кротевич был убран из списка на получение государственной награды. Об этом сообщил сам Кротевич и предположил, что это связано с его позицией по замене главнокомандующего.

По его словам, еще во время службы в армии командир бригады подал его на представление к награждению.

"Процедура не из простых – длительная, бюрократическая, но в конце концов, спустя четыре месяца, президент подписал указ о моем награждении", – отметил военный.

9 апреля заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламарь с позывным Калина прислал скриншот с официального сайта Офиса президента, где Кротевича представили к ордену Богдана Хмельницкого II степени. Однако 10 апреля фамилия исчезла из указа президента №223/2025 и по состоянию на 11 апреля не появилась.

"Почему так произошло? Возможно, из-за моей четкой позиции относительно замены главнокомандующего. Хотя, если честно, других причин я просто не вижу. Но еще раз я убедился – в этой системе еще очень многое надо менять", – отметил Кротевич.

Он почти уверен, что это не Владимир Зеленский дал указание убрать его имя из списка, потому что "это было бы странно". Экс-начальник штаба "Азова" предположил, что в ОП есть кто-то, у кого есть полномочия "исправить" указ президента без согласования с ним.

По словам Кротевича, это делается очень просто: приносят новый текст указа и просят подписать снова, аргументируя тем, что в прошлом документе была "ошибка в фамилии, ее исправили". Он не исключил, что таким образом в указ можно внести "своих кентов" и убрать тех, кто не нравится.

"На самом деле – это даже смешно. Я представляю себе, как где-то кто-то бьет кулаком по столу и говорит: "Вот жеж, с**а, этот Кротевич. Не любит меня. А я здесь, бл**а, со второй армией мира воюю!" И все становится на свои места, для них не важно, что ты заслуживаешь и делаешь, важно, чтобы ты был удобным, послушным и всегда говорил "Да", – заявил военный.

По его словам, лучшая награда для него, когда "адекватных военных" и армию не будут трогать интригами и дадут "нормально воевать".

9 апреля в интервью The Guardian Кротевич заявил, что главком Александр Сырский должен уйти в отставку. По его словам, главком и нынешнее руководство занимаются "ручным микроуправлением всей армии".

"Я начал получать от высшего армейского командования, от штаба главнокомандующего, приказы, которые становились все более и более преступными, которые я, с чистой совестью, не мог выполнять и соблюдать", – сказал Кротевич.